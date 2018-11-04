В Башкирии прожиточный минимум пенсионера увеличили на 325 рублей

На заседании Госсобрания Курултая республики утвердили величину прожиточного минимума пенсионера в РБ.
К 2019 году он с 8320 рублей увеличится до 8645 рублей. Как сообщили в Пенсионном фонде республики, федеральную социальную доплату к пенсии с 1 января 2019 года будут получать более 128 тысяч неработающих пенсионеров. Они получат ее уже в новом размере. Пять тысяч из них приобретут право на социальную выплату впервые.
Напомним, этот вид доплаты установлен неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года. Каждый пенсионер получает соцвыплату в индивидуальном размере, поскольку она зависит от его материального обеспечения, включающая пенсии, ЕДВ, ДМО, а также региональные выплаты, ниже величины прожиточного минимума пенсионера.
Чтобы ее впервые получить, нужно подать заявление в управление Пенсионного фонда. По словам главы регионального ПФР Фоата Хантимерова, за 10 месяцев текущего года расходы на выплату социальной доплаты из федерального бюджета составили 2,5 млрд. рублей.