В Башкирии прожиточный минимум пенсионера увеличили на 325 рублей

К 2019 году он с 8320 рублей увеличится до 8645 рублей. Как сообщили в Пенсионном фонде республики, федеральную социальную доплату к пенсии с 1 января 2019 года будут получать более 128 тысяч неработающих пенсионеров. Они получат ее уже в новом размере. Пять тысяч из них приобретут право на социальную выплату впервые.