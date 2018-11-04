В Башкирии до 2019 года власти намерены убрать все качели с детских площадок

По словам Киреева, до 2019 года в республике не должно остаться ни одной качели на жестком подвесе. С такой инициативой чиновник начал заседание Экономического совета Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана. Михаил Киреев поставил срок выполнения задачи – до 31 декабря 2018 года.

– По статистике, каждый год на опасных российских детских площадках происходит в среднем 40 тысяч несчастных случаев, – привел данные и.о. министра ЖКХ РБ Михаил Киреев. – Республика обязана избавиться от качелей на жестком подвесе, когда сиденье в окантовке металлических уголков крепится к подвижной части основы трубами. Руководитель республики поставил четкую задачу – не допустить даже малейшей вероятности получения травм на детских и игровых площадках. А для этого мы должны заменить старые жесткие соединения качелей на цепи или на полипропиленовые канаты. Такое поручение получили все муниципалитеты со сроком исполнения не позднее 31 декабря 2018 года.

На заседании Совета речь зашла и о проблемах в программе капитального ремонта подъездов. Напомним, сейчас вопросы ремонта дворов решаются по программам «Городские дворы», «Формирование современной комфортной городской среды». Дома при этом ремонтируются в рамках капитального ремонта общего имущества в МКД. При этом вопросы ремонта подъездов решают управляющие компании по статье коммунальных расходов на содержание зачастую по остаточному принципу.