Радий Хабиров вручил детям награды за мужество и героизм
Сегодня, 18:55ОбществоНадежда ВалитоваФото: glavarb.ru
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В День народного единства руководитель республики встретился с детьми, представленными к наградам Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».
Радий Хабиров поздравил детей с Днем народного единства, вручил им медали, благодарности.
– Вы совсем маленькие, но у вас большие сердца, ведь вы совершили те поступки, которые и взрослый человек не совершит. Вы проявили мужество и героизм. Мы вас очень уважаем и гордимся тем, что вы у нас есть! – подчеркнул Радий Хабиров.
Врио Главы республики также поблагодарил родителей награждённых.
– Спасибо вам за то, что воспитываете таких замечательных детей, мы вашими детьми будем гордиться! – сказал руководитель региона.
Полный список награжденных можно узнать здесь.
Ранее Хабиров посетил праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.
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