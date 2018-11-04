Радий Хабиров вручил детям награды за мужество и героизм

– Вы совсем маленькие, но у вас большие сердца, ведь вы совершили те поступки, которые и взрослый человек не совершит. Вы проявили мужество и героизм. Мы вас очень уважаем и гордимся тем, что вы у нас есть! – подчеркнул Радий Хабиров.