Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства

Радий Хабиров опубликовал в своем Instagram видео с прошлого года, на котором читает стихотворение поэта Михаила Львова «Сколько нас, нерусских, у России».

- В День народного единства мы отдаём дань памяти и уважения ратным и трудовым подвигам старших поколений. При этом единство не означает одинаковости, единообразия мыслей и взглядов. Все мы – разные и неповторимые. Важно, что нас объединяет любовь к родной земле, стремление сделать нашу страну успешней и крепче, а жизнь людей – лучше.

Мы должны сделать всё, чтобы Башкортостан всегда оставался общим домом для людей разных национальностей и вероисповеданий. Наш долг – сохранить преемственность поколений, воспитывать у молодёжи любовь к Родине, готовность защищать её интересы.

Желаю всем жителям республики здоровья, благополучия, мира и добра! – сообщается на сайте главы РБ.

Напомним, сегодня, 4 октября, в стране отмечается День народного единства. Основные праздничные мероприятия пройдут на центральной площади и в концертном зале уфимского Конгресс-холла.

Уфимцев и гостей столицы ожидает выставка образцов вооружения военной и специальной техники, спортивный мастер-класс подразделения разведки, показательные выступления роты почетного караула, работа подразделения медицинского модуля (каждый желающий может получить консультацию от специализированных военных врачей).