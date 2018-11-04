Неделя в Башкирии: Карьеры, новый мэр Уфы, ЧП в РОВД и обращения к Хабирову

Медиакорсеть вспоминает о том, что вы могли не заметить, но должны знать.

В понедельник, 29 октября, на совещании в правительстве врио главы Башкирии Радий Хабиров распорядился приостановить разработку карьеров и выдачу лицензий на добычу природного камня. Такое поручение он сделал после поездки в Зауралье. Медиакорсеть встретилась с депутатом Госдумы Зарифом Байгускаровым, который сопровождал Радия Хабирова в той поездке. Он рассказал, как в регионе на камне делали миллиарды.

В этот же день Уфа узнала имя своего нового мэра. Им стал Ульфат Мустафин.

Перед Домом правительства продолжаются пикеты. В понедельник здесь можно было увидеть жителей Благовещенска и Туймазов. Требования пикетчиков – отправить глав своих муниципалитетов в отставку.

Медиакорсеть рассказала о ходе судебного разбирательства по делу главы администрации Хайбуллинского района, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, он попросил предпринимателей проложить асфальт к его дому и не заплатил за это.

Во вторник, 30 октября, новый глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на оперативке в мэрии заявил, что он выступает за создание новой транспортной системы в городе.

В этот день отмечали День памяти жертв политических репрессий, Медиакорсеть рассказала о семье Локтионовых из Уфы.

Также 30 октября стало известно, что Ростислав Мурзагулов возглавил Совет директоров АО «Башинформ», которому указом врио главы региона было поручено координировать все госСми. Позже Ростислав Мурзагулов рассказал Медиакорсети, чем именно он будет заниматься, в том числе о системе «Инцидент».

31 октября Медиакорсеть рассказала о филиале детской поликлиники № 2 в уфимском микрорайоне «Колгуевский», где на ремонт помещений было выделено 7 миллионов бюджетных рублей, здание должно было быть введено в строй еще в 2015 году, но оно до сих пор не используется по назначению.

В этот же день стало известно, что жители Гафурийского района обратились к Радию Хабирову с просьбой отправить главу района в отставку.

1 ноября в Уфе прошел семинар глав администраций городов и районов. Медиакорсеть решила опубликовать свой антирейтинг глав муниципалитетов, которые по прогнозам должны покинуть свои посты.

Гражданская активность с обращениями к главе региона по этой теме продолжалась всю неделю. Так, например, жители Ишимбайского района записали видеообращение, в котором предложили своему главе уйти в отставку в фуфайке. А в Нуримановском районе депутаты потребовали провести внеочередное заседание Совета, чтобы рассмотреть вопрос об отставке главы района.

Медиакорсети стало известно, что до конца года несколько глав действительно оставят свои посты.

В пятницу, 2 ноября, Медиакорсеть рассказала об онкобольном жителе Бурзянского района Янгали Файзуллине, которому не оказали своевременную медпомощь. В ходе подготовки материала главврач Бурзянской ЦРБ пообещал взять ситуацию под свой личный контроль.

В субботу, 3 ноября, Медиакорсеть рассказала об обращении жительницы Учалинского района к главе Башкирии с просьбой остановить разорение СПК «Илсе» в селе Ильчино.