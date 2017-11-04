Жители Башкирии чаще всего умирают из-за болезней кровообращения

Всего в республике в прошлом году родилось 55,7 тыс. человек, а умерло 52,28 тыс.

В Башкирии в 2016 году число родившихся людей превысило число умерших, сообщили в Башстате. Так в прошлом году в регионе родилось 55,7 тыс. человек, а умерло – 52,2 тыс. Число родившихся превысило число умерших на 6,6%.

Первое место среди причин смерти – 41,1% - занимают болезни кровообращения, на втором месте – онкология (13%), на третьем – внешние причины 8,1%. По сравнению с 201 годом, жители республики стали реже умирать от болезней кровообращения (на 1,4%), но чаще от онкологии (на 3,8%).