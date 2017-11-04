Столетняя осень: Советская власть пришла в Уфу на 1,5 месяца раньше Питера

Октябрьскому перевороту в Петрограде предшествовал грандиозный погром, происшедший в центре Уфы 12 сентября 1917 года.

Осени 1917 года в Уфимской губернии предшествовали не менее насыщенные событиями зима, весна и лето.

Фото: Архив Национального музея РБ

Мятежная пора

В начале 1917-го года до революции рукой подать, а пока ветер демократии добирается до уфимских православных церквей. Решением Владыки Андрея местная паства отныне наделена правами выбора духовного настоятеля храма. На основе всеобщего тайного голосования. Ранней весной в городе все громче звучат отзвуки февральского переворота в Петрограде. Отправлен в отставку последний уфимский губернатор Петр Петрович Башилов. На его место в качестве комиссара губернии заступит некто П. Ф. Кропачинский.

Фото: Архив Национального музея РБ

В марте 1917-го года в разных уголках старой Уфы собираются на сходки представители многочисленных партий. Излюбленное место тусовки политического бомонда - уфимские гостиницы. В Большой Сибирской (ныне – Дом офицеров) - кадеты во главе с графом Толстым образуют «Союз торговли и промышленности Уфимского края». Через квартал - съезжаются социалисты-революционеры. А наискосок в номерах «Метрополя» (ныне – здание министерства молодежной политики и спорта РБ) скромное, но голосистое собрание уфимских социал-демократов. В повестке дня у первых, вторых и, конечно, третьих - вопрос о власти. Желающих порулить на уфимских просторах бесконечно много.

Весной на поверхность Уфы выходят не только осмелевшие партийцы, но и представители многочисленных профсоюзов. Одними из первых на Бекетовской, 40 (ныне – улица Мустая Карима) объединяются в блок лакеи, домашняя, ресторанная и номерная прислуга. По этому случаю уфимский городской Совет убедительно просит всех лиц, имеющих наемную обслугу «доставить последней возможность присутствовать на учредительном собрании профсоюза». А двумя днями позднее начнет работу съезд учащихся уфимских гимназий, не мыслящих свою дальнейшую жизнь без собственного ученического клуба.

Фото: Архив Национального музея РБ

«Песни Свободы» и те же проблемы родного языка

Резко меняется сам стиль жизни города. Собрания, митинги, шествия. В числе первых на запросы масс оперативно откликаются владельцы уфимского синематографа. Вот здесь в электротеатре «Юлдуз» в Аксаковском народном доме (ныне – театр оперы и балета) в июне в режиме нон-стоп крутится лента с замысловатым названием «Песни Свободы, или да здравствует Свобода». Первый ряд - 90 копеек. Балкон - 54 копейки. Для учащихся в форме все места в партере исключительно по полтиннику.

Фото: Архив Национального музея РБ

Еще один признак свободы. Активизация криминального элемента. На Никольской улице (ныне – улица Гафури) задержан известный вор-рецидивист Алексей Попов, в связи с кражей тульского самовара у гражданки Зиминой. Имя другого расхитителя частной собственности, укравшего детскую куклу ценой в 25 рублей, останется неизвестным.

В августе 1917-го года в Уфе проходит второй Башкирский курултай с участием прибывшего из Петрограда Ахметзаки Валидова. Основной вопрос - выборы в Учредительное собрание. В это же время на свет божий выходит новая газета «Алга», уже имеющая русского побратима в лице большевистского издания «Вперед».

Фото: Архив Национального музея РБ

Скандал месяца - ущемление прав латышей на городской телефонной станции. Душещипательную заметку по этому поводу публикует уфимская пресса. Соль происшествия - запрет дежурной телефонистки на переговоры господина Лауриньша с уездом на родном языке. Латыш подчинился и заговорил по-русски, но вместе с тем немало подивился. Что за странные правила? Да еще в наше свободное время.

Летом уфимские власти вводят новые правила отпуска ржаной муки населению. В четные дни - по белым и желтым продовольственным карточкам. В иное время по синим и красным купонам. 10 фунтов на человека в месяц. Лица, пропустившие свою очередь, могут получать муку ежедневно, но только вечером.

Фото: Архив Национального музея РБ

«Галошный бунт» как повод для погромов

Осенью 1917-го года Уфа в полной мере ощутит все прелести наступающей демократии. Перебои с продовольствием и немыслимая дороговизна на прочую несъедобную продукцию приведут к настоящим магазинным погромам.

Фото: Архив Национального музея РБ

Газета «Вперед» от 14 сентября 1917 года подробно изложила обстоятельства происшедших в городе волнений. Как оказалось, еще 11 сентября на окраинах города стало известно, что завтра, 12-го, будет производиться распродажа галош в магазине Сагадеева. К 6-ти часам утра 12-го сентября около названного магазина стояли в очередь уже человек 200, преимущественно женщин. У дверей магазина дежурила милиция. Когда был открыт магазин и началась распродажа галош, появились солдаты-покупатели, входившие в магазин вне всякой очереди при попустительстве милиции. Очередь начала возмущаться по этому поводу. Особенно усилился ропот, когда стали проникать слухи, что покупающие вне очереди солдаты продают галоши по 15-20 рублей пару – спекулируют.

В одиннадцатом часу на двери магазина появляется вывеска, что галоши все распроданы. Толпа стала выкрикивать угрозы. Кто-то предложил обыскать Сагадеева. В результате нашли за прилавком галоши и небольшое количество разной кожевенной обуви. Это было спичкой, брошенной в порох. Люди из толпы бросились в магазин и стала его громить. Из магазина во все стороны тащили разные вещи.

Фото: Архив Национального музея РБ

В толпе, выросшей до огромных размеров, настойчиво предлагалось громить продовольственную управу, хранящую якобы галоши, обувь и другие продукты первой необходимости. Когда кто-то призывал от имени совета рабочих и солдатских депутатов успокоиться, разойтись, то в толпе послышались упреки по адресу совета, который «только говорит и говорит», а ничего в области снабжения жителей, городских бедняков, продуктами первой необходимости не делает.

Разграбив магазин Сагадеева, толпа бросилась к дверям помещений магазинов Шамгулова, Усманова и другим лавкам.

Фото: Архив Национального музея РБ

В магазине «Лира» темнота, еле виднеются темные фигуры. Но вот вспыхивает электричество и освещает внутренность магазина. Там хозяйничают громилы во всю. Грабеж уже не на почве хищничества, а разрушения, одного только разрушения. Шарят по полкам, выбрасывая на воздух кипы нот, бросают на пол граммофонные пластинки, разбивают в щепы музыкальные инструменты. Один из громил бросает на мостовую громадную раму с какими-то портретами, другой откуда-то спрыгивает на пианино и под тяжелыми сапогами проламывается крышка и с жалобным звуком, от которого щемит на сердце, лопаются струны. А толпа зрителей не шелохнется, не двинется на его защиту.

«Темное страшное дело творилось на улицах Уфы 12 сентября и нет ему никаких оправданий», - писала газета «Вперед» в сентября 1917 года.

Фото: Архив Национального музея РБ

Военное положение и власть - советам

На место погрома, по распоряжению исполнительного комитета совета прислали две роты солдат, которые, впрочем, вовсе не стремились подавлять бунт. Вскоре прибыли казаки, получившие указание в крайнем случае применять оружие.

Тем временем погром перекинулся на Александровскую улицу (ныне – улица Карла Маркса) и на Верхне-Торговую площадь.

Фото: Архив Национального музея РБ

При первом сообщении о погроме, члены исполнительного комитета совета рабочих и солдатских депутатов прибыли на место происшествия и пытались увещаниями образумить толпу, однако в разбушевавшейся стихии их голоса остались неуслышанными. Мало того, некоторых из них громилы даже побили, чтобы не мешали погромам.

Фото: Архив Национального музея РБ

После этого на место происшествия были вызваны рабочая милиция и дополнительные вооруженные части из полков.

Только к 10 часам вечера погром удалось успокоить, хотя к этому времени уже пострадало подавляющее большинство торговых точек в помещениях Гостиного двора и близлежащих магазинов.

Фото: Архив Национального музея РБ

К одиннадцати часам ночи в распоряжении исполнительного комитета было уже несколько воинских отрядов, при помощи которых и была организована охрана центра города в течение ночи. По распоряжению исполнительного комитета проводились аресты погромщиков и конфискация награбленного.

Ночью членами исполкома было решено ходатайствовать перед командующим Казанским военным округом о введении в Уфе и уезде военного положения. Отправили на его имя срочную телеграмму за подписью начальника гарнизона, губернского комиссара, председателя исполкома и председателя военной секции.

Фото: Архив Национального музея РБ

Но уже утром, не дожидаясь ответной телеграммы, Уфимский комитет совета солдатских и рабочих депутатов фактически взял власть в свои руки, постановив запретить в Уфе всякие сборища и митинги, как на улице, так и в закрытых помещениях, появление на улице после 9 часов вечера без специального удостоверения совета или воинских учреждений. С нарушителями обещали расправиться по всей строгости военного времени как со сторонниками белого генерала Корнилова.

Так, в Уфу почти на полтора месяца раньше, чем в Петроград, пришла советская власть. Питерское восстание 25 октября (по старому стилю) было встречено уже морально готовым к переменам городом.

Видео Видео: Андрей Егоров