«Зубастые» мифы, или Какие установки мешают нам быть здоровыми. Часть 2

Миф 5. Больной зуб лучше сразу удалять, а не лечить.

Конечно, нет! Несмотря на то, что стоматология — это очень технологичная отрасль, люди пока ещё не смогли придумать ничего лучше, чем то, что создала природа. Поэтому я считаю, что стратегическая задача врача – это сохранение зуба, а удаление должно применяться только в крайних случаях, ведь это достаточно серьезное вмешательство в организм. По сути, это травма. В десне очень часто остается дыра, которую потом невозможно заполнить, разве что ставить имплант. Но, сами понимаете, это удовольствие не из дешёвых. Можно, конечно, поставить коронку или мост, но тогда потребуется обточить соседние, как правило, здоровые зубы. Получается, одно лечим, а другое калечим! К тому же, коронки, мосты и протезы, как всё искусственное, имеют свой срок годности. В отличие от родного зуба они не могут служить всю жизнь и выполнять все функции полностью. Поэтому решаться на этот шаг нужно только в самом крайнем случае, имея в виду, что через 10-15 лет мосты или коронки придется снимать, зубы лечить и ставить новый мост еще большего размера.