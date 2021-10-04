«Зубастые» мифы, или Какие установки мешают нам быть здоровыми. Часть 2

Прочитать об этом вы можете здесь. И на этой неделе мы продолжаем разговор о том, какие заблуждения мешают нам быть здоровыми и наслаждаться жизнью.
- К сожалению, несмотря на всю продвинутость людей и открытый доступ к информации, сегодня ещё очень многие искренне верят в те заблуждения, что родились в эпоху советской стоматологии. И часто работа стоматолога — это не только правильное лечение пациента, но ещё и борьба с его страхами и заблуждениями. А очень хочется, чтобы пациенты понимали, что в организме нет «лишних» органов, и то, что многим кажется мелочью, на самом деле играет очень большую роль.
Конечно, от этого не умирают, но качество жизни ухудшается безмерно. Ведь правильный прикус – это не просто ровный зубной ряд, это целая система, состоящая из мышц, суставов и непосредственно зубов.
Кроме эстетических проблем, неровные и неправильно растущие зубы не способны выполнить одну из главных функций - тщательно измельчать пищу. Это, в свою очередь, ведёт к проблемам с желудочно-кишечным трактом и даёт неправильную нагрузку на нижнечелюстной сустав.
А в дальнейшем выльется в такие проблемы, как асимметрия лица, хроническая головная боль, щелчки и боли в челюстных суставах, ограниченное открывание рта и затруднения при жевании и глотании, звон в ушах, головокружение, боли в области лица, шеи, искривление позвоночника, онемение кончиков пальцев рук, нервозность, бессонница, храп и апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне). Согласитесь, что это отнюдь не безобидные последствия. И чем старше человек, тем больше у него накопленных проблем. С каждым годом исправить ситуацию становится сложнее, лечение длится дольше и обходится дороже.
Сразу хочу развеять и ещё одно распространённое заблуждение исправить прикус можно не только в детстве, но и в зрелом возрасте — до тех пор, пока у человека остаются свои собственные зубы.
Лично у меня, люди, которые стремятся сделать себя лучше, вызывают уважение. И когда взрослый человек принимает взвешенное решение поставить брекеты, для меня это показатель того, что он ответственно относится к своему здоровью. К тому же современные брекеты стали практически незаметными и гораздо более удобными. В том числе на вооружении ортодонтов появилась новая технология - исправление прикуса с помощью прозрачных полимерных капп - элайнеров. Эти капы совершенно не влияют на внешний вид и дикцию.
Ещё один неоспоримый плюс, который я, как врач, вижу в установке брекет-системы, – это то, что она дисциплинирует человека. После установки брекетов люди начинают тщательнее следить за зубами: чистить несколько раз в день, полоскать каждый раз после еды, использовать ершики и ирригаторы, регулярно посещать стоматолога. Эти полезные привычки укореняются и становятся частью жизни после снятия брекет-системы. А это, как я уже говорила, залог здоровья ваших зубов.
Конечно, нет! Несмотря на то, что стоматология — это очень технологичная отрасль, люди пока ещё не смогли придумать ничего лучше, чем то, что создала природа. Поэтому я считаю, что стратегическая задача врача – это сохранение зуба, а удаление должно применяться только в крайних случаях, ведь это достаточно серьезное вмешательство в организм. По сути, это травма. В десне очень часто остается дыра, которую потом невозможно заполнить, разве что ставить имплант. Но, сами понимаете, это удовольствие не из дешёвых. Можно, конечно, поставить коронку или мост, но тогда потребуется обточить соседние, как правило, здоровые зубы. Получается, одно лечим, а другое калечим! К тому же, коронки, мосты и протезы, как всё искусственное, имеют свой срок годности. В отличие от родного зуба они не могут служить всю жизнь и выполнять все функции полностью. Поэтому решаться на этот шаг нужно только в самом крайнем случае, имея в виду, что через 10-15 лет мосты или коронки придется снимать, зубы лечить и ставить новый мост еще большего размера.
Позиция «нет зуба – нет проблем» - это пережиток советского прошлого. Когда были старые бор-машины, анестезия не справлялась со своей функцией, и многие, намучившись с больным зубом и не желая терпеть боль дальше, просто удаляли его. Но стоматология шагнула далеко вперёд. Методики и технологии, применяемые сегодня, кардинально отличаются от тех, что применялись 10 и тем более 20 лет назад. Сегодня во время лечения многие пациенты не просто не испытывают боли в кресле врача, но и отдыхают во время процедуры.
Кроме того, сейчас существуют методы, которые позволяют сохранить даже те зубы, которые раньше «приговаривались» к удалению. Часто такое решение врачи принимают, когда нет возможности провести лечение через зуб. Например, после неудачно проведённого лечения (неполностью запломбированные или пропущенные каналы), или когда есть большие воспалительные процессы на верхушках корней (так называемые «кисты»), если в каналах остались обломки инструментов, либо при переломе в верхней трети корневого стержня. По опыту врачей нашей клиники, такие проблемы встречаются примерно в 15% случаев от всех обращений. А усовершенствованная нашими специалистами методика позволила повысить результативность проводимых операций до 98% успеха.
Конечно, целесообразность сохранения зуба и применения той или иной методики определяются только после диагностики. И на сегодняшний день не все клиники готовы предоставлять услуги по зубосохраняющим операциям, так как они требуют огромного опыта и знаний от хирурга и высокотехнологичного оборудования от клиники.
Поэтому прежде чем решаться на удаление, я настоятельно рекомендую посоветоваться с разными специалистами и только потом принимать решение. А не «рубить» бедный зуб сгоряча.
Если вам всё-таки пришлось удалить зуб, то ни в коем случае не затягивайте с имплантацией. Ваше желание подождать может привести к серьёзным, а иногда и необратимым последствиям, которые скажутся не только на эстетике вашего внешнего вида, но и на здоровье всего организма в целом!
Кроме таких проявлений, как нарушение речи и психологический дискомфорт, отсутствие зубов вызывает нарушения в структуре нервной системы и даже в коре головного мозга. Гибнут нейроны и изменяется регуляция функций организма. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава вызовет постоянные головные боли, от которых часто не спасают даже спазмолитики. Нарушение жевательной функции и развитие повышенной кислотности приведёт к набору веса и болезням ЖКТ. Атрофия костной ткани приведёт к изменению овала лица, появлению глубоких морщин и носогубных складок, а, следовательно, к преждевременному старению. А остановка дыхания во сне может привести к инфарктам и инсультам.
Чем дольше вы будете ждать, тем более продолжительным и дорогостоящим будет ваше лечение. Всего через 2-3 месяца ваши зубы начнут смещаться, а кость из-за отсутствия нагрузки атрофироваться. И тогда для установки имплантата вначале потребуется провести ортодонтическое лечение и восстановить правильное положение соседних зубов, а это достаточно продолжительный процесс. Плюс провести хирургическую операцию и нарастить костную ткань, а любое оперативное вмешательство — это стресс для организма.
Но самое страшное, что встречается в нашей практике – когда пациент затянул настолько, что кость уже полностью атрофировалась и вживить в неё имплантат уже невозможно. В таких случаях не помогут уже ни деньги, ни титанические усилия врача. Исправить ситуацию можно только с помощью съёмного протеза.
Поэтому крайне важно понимать, что всё необходимо делать вовремя. Несмотря на то, что стоматология сегодня – очень продвинутая и технологичная отрасль, вы должны осознавать, что врач не волшебник. И итог вашего лечения, и качество дальнейшей жизни напрямую зависят от того, насколько хорошо вы следуете рекомендациям врача.
Подводя итог всему выше сказанному – важно запомнить:
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