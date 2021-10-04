Роспотребнадзор настоятельно попросил жителей Башкирии уйти на самоизоляцию

Несмотря на то, что новые меры обещают вводить поэтапно, Роспотребнадзор рекомендует отдельным категориям граждан самоизолироваться для их же блага с сегодняшнего дня. Ведомство настоятельно рекомендует не подвергать рискам ни себя ни своих близких тем, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации, то есть медотвод и тем, кто страдает хроническими заболеваниями