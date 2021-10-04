Выплаты учителям, карантин в школах и COVID-19. Итоги дня в Башкирии

В Башкирию поступит более 134 миллионов рублей на лекарства для больных COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин. Стало известно, что Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Башкирию поступил 134,8 миллиона рублей на предоставление бесплатных лекарств больным COVID-19.
Глава Башкирии призвал силовиков усилить внимание к вновь введенному масочному режиму. Радий Хабиров напомнил о новых коронавирусных ограничениях и вновь введенном масочном режиме. Также он поручил сегодня же переговорить с силовиками о соблюдении масочного режима. Помимо этого отметил, что главы районов Башкирии будут лично проверять соблюдение антиковидных требований.
Власти Башкирии пообещали педагогам крупные выплаты ко Дню учителя. Так, по словам министра образования Айбулата Хажина, завтра в День учителя предполагается вручение грантов главы республики в размере 600 тысяч рублей.
В Башкирии в 550 школах зафиксирована коронавирусная инфекция. Всего по данным на 1 октября на дистанционное обучение переведено 676 классов в 240 школах республики. В свою очередь министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что за последние три дня, в первые с момента начала учебного, года фиксируется отрицательная динамика по заболевшим COVID-19.
В Башкирии коечный фонд в ковид-госпиталях занят на 92%. Так, на амбулаторном лечении находятся 6639 человек, на стационарном — 846 пациентов с подтвержденном ПЦР тестом, также было отмечено, что в отделениях реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии находятся 44 человека. Помимо этого, министр здравоохранения Башкирии, заявил, что коечный фонд в ковид-госпиталях занят на 92%. Всего в регионе развернуто 6550 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.
В Уфе суд постановил, а точнее обязал городскую мэрию существенно сократить срок расселения обитателей аварийного жилья. Так крайний срок расселения суд перенес с 31 декабря 2026 года на 31 декабря 2022 года. Что составляет очень существенную, особенно для жителей непригодных и опасных домов, разницу. Речь идет о ряде домов по уфимским улицам в Ленинском районе, который является историческим центром Уфы, также в перечень вошли дома и в уфимском Затоне, который также относится к Ленинскому району. В законную силу решение еще не вступило.