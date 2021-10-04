Выплаты учителям, карантин в школах и COVID-19. Итоги дня в Башкирии

В Уфе суд постановил, а точнее обязал городскую мэрию существенно сократить срок расселения обитателей аварийного жилья. Так крайний срок расселения суд перенес с 31 декабря 2026 года на 31 декабря 2022 года. Что составляет очень существенную, особенно для жителей непригодных и опасных домов, разницу. Речь идет о ряде домов по уфимским улицам в Ленинском районе, который является историческим центром Уфы, также в перечень вошли дома и в уфимском Затоне, который также относится к Ленинскому району. В законную силу решение еще не вступило.