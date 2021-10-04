Власти Башкирии пообещали педагогам крупные выплаты ко Дню учителя

Власти Башкирии пообещали педагогам крупные выплаты ко Дню учителя
Власти Башкирии пообещали педагогам крупные выплаты ко Дню учителя
Вчера, 12:23ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Гранты главы региона получат молодые сельские учителя.

На оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что завтра, 5 октября, в России будет отмечаться День учителя. Так, по словам уже министра образования Айбулата Хажина, завтра предполагается вручение грантов главы республики в размере 600 тысяч рублей.

— Завтра пройдет награждение лучших педагогов нашей республики. Вручение грантов главы республики молодым сельских учителям в размере 600 тысяч рублей, — сообщает Айбулат Хажин.

Сам Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов также принять участие в этой «важной миссии». Между тем, будет ли Хабиров лично присутствовать на награждении пока неизвестно.

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