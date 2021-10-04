Власти Башкирии озвучили сроки пятой волны коронавируса

С 12 октября к этому списку добавятся торговые центры; частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы; без сертификата о прививке или справки о перенесённом заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».