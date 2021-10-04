Власти Башкирии объяснили, для посещения каких мест достаточно результата ПЦР теста

Власти Башкирии объяснили, для посещения каких мест достаточно результата ПЦР теста
Власти Башкирии объяснили, для посещения каких мест достаточно результата ПЦР теста
Вчера, 17:40ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
ПЦР тест будет приниматься в местах, где предусмотрено кратковременное посещение.

В Роспотребнадзоре Башкирии заявили, что для посещения общественных мест отрицательного результата ПЦР теста будет недостаточно. Об этом стало известно в ходе брифинга по теме изменений в указ о повышенной готовности и текущей эпидемиологической ситуации в Башкортостане.

Так, в ведомстве отметили, что иммунитет от коронавирусной инфекции дает только вакцинация, следовательно, с отрицательным тестом можно заразиться. В свою очередь министр здравоохранения региона Максим Забелин пояснил, что приниматься результаты теста будут только в тех местах, где предусмотрено кратковременное (разовое) посещение, в течение нескольких часов.

И в качестве бонуса, в Роспотребнадзоре Башкирии отметили, что решение не принимать ПЦР тесты для посещения общественных мест в остальных случаях сподвигнет людей вакцинироваться.

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