Власти Башкирии назвали предприятия с обязательной вакцинацией от COVID-19

Роспотребнадзор Башкирии назвал предприятия, работникам которых необходимо будет сделать вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно в ходе брифинга по коронавирусной ситуации в регионе.
Так, касается предписание только четырех предприятий в Белорецком районе республики, а именно Белорецкого лесопромышленного комплекса, Пугачевского карьера, Белорецкого электромеханического завода и Белорецкого металлургического комбината.
В Роспотребнадзоре Башкирии заявили, что вакцинация обязательная и для одного уфимского предприятия, однако название его озвучено не было.