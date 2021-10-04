Власти Башкирии назвали предприятия с обязательной вакцинацией от COVID-19

Власти Башкирии назвали предприятия с обязательной вакцинацией от COVID-19
Власти Башкирии назвали предприятия с обязательной вакцинацией от COVID-19
Вчера, 19:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Данные предприятия находятся в Белорецком районе.

Роспотребнадзор Башкирии назвал предприятия, работникам которых необходимо будет сделать вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно в ходе брифинга по коронавирусной ситуации в регионе.

Так, касается предписание только четырех предприятий в Белорецком районе республики, а именно Белорецкого лесопромышленного комплекса, Пугачевского карьера, Белорецкого электромеханического завода и Белорецкого металлургического комбината.

В Роспотребнадзоре Башкирии заявили, что вакцинация обязательная и для одного уфимского предприятия, однако название его озвучено не было.

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