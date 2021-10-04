В работе Instagram, WhatsApp, Facebook произошел глобальный сбой

В работе Instagram, WhatsApp, Facebook произошел глобальный сбой
В работе Instagram, WhatsApp, Facebook произошел глобальный сбой
Сегодня, 01:35Общество
Специалисты компании пока не могут назвать, когда доступ к ресурсам будет восстановлен

Глобальный сбой наблюдается у сервисов Facebook, в том числе Instagram и WhatsApp. На данный момент они полностью недоступны. О проблемах с доступом сообщают пользователи Twitter, TikTok, Vkontakte. Интерфакс со ссылкой на DownDetector сообщает, что перебои в работе ресурсов начались около 18.13 по Москве.

Проблемы с Telegram также наблюдаются у некоторых пользователей, однако там объяснили это трудностями с серверами большим количеством новых пользователей, которые регистрируются в сервисе из-за проблем с WhatsApp.

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга на фоне глобального сбоя в работе компании и принадлежащих ей соцсетей снизилось на 5,11%, или $6,3 млрд.

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