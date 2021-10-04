В Башкирии текущая неделя будет по-осеннему теплой и «сухой»

В Башкирии текущая неделя будет по-осеннему теплой и «сухой»
В Башкирии текущая неделя будет по-осеннему теплой и «сухой»
Вчера, 16:05ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Температура воздуха поднимется до +12 градусов.

Жители Башкирии еще смогут ненадолго насладиться по-осеннему теплой погодой. Так, сегодня, 4 октября, существенных осадков не ожидается, день будет ясным, а температура воздуха составит +8 градусов. Между тем в последующие дни воздух прогреется еще до +12 градусов.

Отметим, что по прогнозу синоптиков с пятницы по субботу погода существенно не изменится, однако уже в выходные, а именно 9 и 10 октября, в Башкирии пройдут небольшие дожди.

Предполагается, что вторая половина месяца будет уже менее приятной: прогнозируются дожди и похолодание до +2 градусов.

Ранее мы писали, что синоптики из Башгидрометцентра заявляли, что среднемесячная температура воздуха в октябре ожидается +3…+4 градуса, что в основном соответствует норме. Предполагалось также и то, что месяц будет «сухим», количество осадков — меньше нормы.

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