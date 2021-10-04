В Башкирии начали выдавать предписания об обязательной вакцинации от COVID-19

В Башкирии начали выдавать предписания об обязательной вакцинации от COVID-19
В Башкирии начали выдавать предписания об обязательной вакцинации от COVID-19
Вчера, 12:47ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Новость об этом озвучила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

Анна Казак, руководительница Роспотребнадзора Башкирии на оперативке в правительстве республики заявила, что еще с прошлой недели ведомство начало подготовку предписаний об обязательной вакцинации, пока что вышеуказанные предписания будут действовать лишь на предприятиях.

Глава регионального Роспотребнадзора заявила, что еще с пятницы, 1 октября (именно в этот день Радий Хабиров дважды вносил изменения в указ о повышенной готовности) были подготовлены документы. А именно предписания об обязательной вакцинации на некоторый предприятиях. Предписания получат те предприятия, на которых регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (даже если сотрудник “принес” инфекцию из дома). Также поводом для получения данного предписания послужит и низкий процент вакцинации на объекте.

Анализ и выдача предписаний с обязательных контролем их исполнения в Башкирии продолжается.

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