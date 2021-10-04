В Башкирии больные COVID-19 завалили обращениями ситуационный антиковидный центр

Обращения посыпались на операторов вечером пятницы, однако их темпы не снизились и в выходные дни. Рассказала Римма Утяшева и о предмете обращений. Она сообщила, что большое количество звонков поступает от тех, кто болеет не первый день, люди которые болеют о пяти дней и более просят о помощи в выходные.