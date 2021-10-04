В Башкирии больные COVID-19 завалили обращениями ситуационный антиковидный центр

В Башкирии больные COVID-19 завалили обращениями ситуационный антиковидный центр
В Башкирии больные COVID-19 завалили обращениями ситуационный антиковидный центр
Вчера, 10:41ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Вечер пятницы, 1 октября стал очень горячей порой для работников центра, принимающих звонки от граждан.

Куратор ситуационного антиковидного центра Римма Утяшева доложила Радию Хабирову о необычайном наплыве обращений от граждан. Причем особенно много обращений поступало именно и сельской местности. Также особой активностью по данным Утяшевой отличилась башкирская столица, Стерлитамак и Ишимбай.

Обращения посыпались на операторов вечером пятницы, однако их темпы не снизились и в выходные дни. Рассказала Римма Утяшева и о предмете обращений. Она сообщила, что большое количество звонков поступает от тех, кто болеет не первый день, люди которые болеют о пяти дней и более просят о помощи в выходные.

Утяшева подчеркнула, что данная тенденция прослеживается вот уже вторую неделю. Также Утяшева попросила донести имеющуюся у нее информацию до волонтеров, которые работают непосредственно на местах.

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