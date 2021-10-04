Уфимцев удивил абсолютно голый мужчина, который разгуливал по проезжей части в центре

Уфимцев удивил абсолютно голый мужчина, который разгуливал по проезжей части в центре
Уфимцев удивил абсолютно голый мужчина, который разгуливал по проезжей части в центре
Вчера, 11:10ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Под видео, которое очевидцы выложили в соцсетях среди комментаторов разгорелись споры о причинах столь экстравагантного променада.

Несмотря на октябрьскую прохладу и бушующую пандемию, нудисты не сдаются и продолжают свое дело. Такой вывод можно сделать из видео, которое разлетелось по соцсетям. Вчера, 3 октября, постояльцы бизнес-центра Маяк на улице Пархоменко (такой вывод можно сделать по картинке, которая открывается именно из окон данного БЦ) заприметили абсолютно раздетого гражданина, который уверенно и даже слегка агрессивно разгуливал по проезжей части.

Мнения комментаторов относительно причин прогулок мужчины в неглиже разделились. Люди предполагали и очевидное – нахождение мужчины в наркотическом опьянении. Но нашлись и оригинальные версии о том, что герой видео попросту рассчитался за ипотеку, воплотив в жизнь юмореску «остаться без штанов» или же проиграл в споре.

Заметим, что доподлинно неизвестно в чем же была причина столь отчаянного поступка.

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