Стало известно, как будет проходить перепись населения в Башкирии

Стало известно, как будет проходить перепись населения в Башкирии
Стало известно, как будет проходить перепись населения в Башкирии
Вчера, 14:04ОбществоЭлина СайфрановаФото: strana2020.ru
Подавляющая часть населения будет переписана с 15 октября по 14 ноября.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии руководитель Башстата Акрам Ганиев сообщил, как будет проходить перепись населения в Башкирии. Так, характеристики по каждому лицу записываются по их состоянию на 1 октября. В связи с чем, Ганиев отметил, что умершие после 1 октября этого года будут переписаны, а родившиеся после указанной даты уже не будут подлежать учету в ходе переписи.

Помимо этого, было отмечено, что предполагается три способа участия в переписи:

  • Прием переписчиков у себя дома
  • Приход на переписной участок
  • Самостоятельное участие через портал Госуслуги

Отметим, что подавляющая часть населения будет переписана с 15 октября по 14 ноября. Так, интернет-перепись будет осуществляться с 15 октября по 8 ноября, 100% обход жилых домов переписчиками будет осуществляться с 15 октября по 14 ноября, а уже контрольный обход 10% — с 20 октября по 14 ноября.

Известно, что оперативные итоги будут подведены к концу текущего года, далее предварительные итоги будут предоставлены в апреле следующего года, а уже окончательные итоги будут подведены в конце 2022 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы