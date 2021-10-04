Стала известна дата республиканского субботника от «Зеленого щита Башкортостана»

Стала известна дата республиканского субботника от «Зеленого щита Башкортостана»
Стала известна дата республиканского субботника от «Зеленого щита Башкортостана»
Вчера, 11:53ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Мероприятие пройдет 17 октября, однако точные локации пока еще не известны, они будут названы позже.

Информацию о грядущем масштабном экологическом мероприятии активисты организации «Зеленый щит Башкортостана» сообщили на своей странице в социальной сети. Населенные пункты и точные местоположения грядущих субботников будут опубликованы позднее.

Из сообщения в группе следует, что год назад субботник провели в 30 населенных пунктах Башкирии. В этом году активисты запланировали повторить этот опыт, тем более, что подобные мероприятия, в отличии от других массовых, не нуждаются в разрешениях от властей.

В группе активисты просят широко распространить информацию о мероприятии не только среди граждан, но и среди руководителей предприятий и руководства муниципалитетов.

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