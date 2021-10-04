Прокуратура выявила нарушения прав водителей скорой помощи в муниципалитетах Башкирии

Нарушения зафиксированы в четырех городах и районах республики, пишет информационное издание ufa.kp.ru.
В надзорном ведомстве сообщили о том, что работников станции скорой помощи в Уфе не ознакомили с графиком сменности.
В Салавате выявлено несоблюдение режима труда и отдыха водителей санитарного автотранспорта. Установлено, что шоферы там перерабатывали.
В Стерлибашевском районе руководители медицинских учреждений заключали с водителями допсоглашения, предполагавшие трудовую деятельность по совместительству. Сотрудники Белорецкой межрайонной прокуратуры в ходе проверки установили, что в составе выездной бригады скорой помощи были только фельдшер и шофер.
Речь идет о несоответствии действующим требованиям относительно числа сотрудников в зависимости от общей численности граждан, проживающих в населенном пункте, пояснили в прокуратуре.
По всем указанным фактам руководителям медучреждений вынесены представления: они обязаны в срочном порядке устранить допущенные им нарушения законов.
Прокуратура заявила, что соблюдение прав работников — под пристальным контролем.