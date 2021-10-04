Прокуратура выявила нарушения прав водителей скорой помощи в муниципалитетах Башкирии

В Стерлибашевском районе руководители медицинских учреждений заключали с водителями допсоглашения, предполагавшие трудовую деятельность по совместительству. Сотрудники Белорецкой межрайонной прокуратуры в ходе проверки установили, что в составе выездной бригады скорой помощи были только фельдшер и шофер.