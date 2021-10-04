В Минобре Башкирии не считают нужным переводить все школы региона на дистант

В свою очередь Радий Хабиров поручил переводить школьников на дистант сразу, как появляется хотя бы один случай заболевания в учреждении.

Министр образования Айбулт Хажин на оперативном совещании в Правительстве Башкирии заявил, что переводить на дистанционное обучение все школы в регионе нет необходимости. Это связано с тем, что впервые с начала учебного, по данным министра, наблюдается отрицательная статистика по заболевшим коронавирусом среди учащихся школ. Также было отмечено, что меры по введению «удаленки» в образовательных учреждениях были приняты своевременно. — Я считаю, меры приняты своевременно, они позволили купировать проблемную ситуацию. Не вижу необходимости переводить на дистант остальные муниципалитеты и школы, — заявляет Айбулат Хажин. В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров поручил, в случае возникновения очага или обнаружения хотя бы одного случая заболевания коронавирусной инфекцией переводить школьников на дистанционное обучение. Ранее мы писали, что по данным руководителя Роспотребнадзора Башкирии, COVID-19 был обнаружен в 550 школах республики, а по состоянию на 1 октября 240 школ, а это 676 классов по случаю заболевания коронавирусом переведены на карантин.

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