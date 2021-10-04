Компании РФ все чаще становятся жертвами мошенников при международных переводах

Компании РФ все чаще становятся жертвами мошенников при международных переводах
Компании РФ все чаще становятся жертвами мошенников при международных переводах
Вчера, 11:55ОбществоФото: pxhere.com
Российские компании, которые осуществляют международные денежные переводы, стали чаще сталкиваться с мошенниками.

Как пишет iz.ru, злоумышленники, используя инсайдерскую информацию от сотрудников компании-жертвы, подбор паролей и другие методы, внедряются в переписку российского юрлица с зарубежным партнером. Они изучают их диалог и грамотно его продолжают.

За шесть месяцев 2021 года число таких инцидентов выросло как минимум на 50%.

По данным RTM Group, средний ущерб от атаки мошенников составляет €100 тысяч. За минувший квартал общий ущерб российских компаний варьируется от €10 миллионов до €15 миллионов. В большинстве случаев целью мошенников становятся организации, занимающиеся производством, технологиями, инжинирингом.

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