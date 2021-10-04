Глава Башкирии отчитал чиновников за беспорядочную выдачу удостоверений «детям войны»

— Ругаться нам не нужно, у нас впереди сложные вызовы, но я хотел сделать замечание. Я понимаю, 186 тысяч удостоверений, ну вручите их по-человечески. Большинство этих людей за всю свою жизнь не получили ни одной грамоты. Это простые труженики. Один из ветеранов рассказал, что ему дворник сказал про удостоверение. Да, это исключение. Но этого нельзя было допускать. Проявите к людям уважение, вручите цветы, в школы людей пригласите, чтобы у них в памяти это осталось, — заявил на оперативном совещании 4 октября глава Башкирии.