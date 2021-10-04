Депутат Госдумы из Башкирии заявила, что «аборты противоречат конституции»

В частности, Юмашева аргументирует свою позицию тем, что, во-первых, «Аборт — трагедия в жизни женщины, следствием которой является убийство нерожденного ребенка — человека». Во-вторых, «Наука давно предоставила нам доказательства того, что ребенок в утробе матери — это уже жизнь, это живое существо, которое само развивается и способно реагировать на внешнее воздействие, на звуки».