Депутат Госдумы из Башкирии заявила, что «аборты противоречат конституции»

Депутат Госдумы VII созыва из Башкирии Инга Юмашева на пресс-конференции, посвященной проблеме абортов заявила, что они противоречат статье конституции, которая гласит, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики.
В частности, Юмашева аргументирует свою позицию тем, что, во-первых, «Аборт — трагедия в жизни женщины, следствием которой является убийство нерожденного ребенка — человека». Во-вторых, «Наука давно предоставила нам доказательства того, что ребенок в утробе матери — это уже жизнь, это живое существо, которое само развивается и способно реагировать на внешнее воздействие, на звуки».
Помимо этого, депутат заявила, что законопроект «О биоэтике» уже разработан, и нацелен на то, чтобы защищать жизнь с момента ее зачатия. К тому же, по мнению депутата, данный законопроект поможет изменить демографическое положение страны.
Юмашева также сообщила, что необходимо проводить дополнительные меры по профилактике абортов. Ведь, по мнению чиновницы, от решения делать аборт или не делать зависит и сохранение семьи. Также, она предлагает вывести из системы ОМС аборты, а по всем медикаментозным средствам, которые используется при данной процедуре, вести строгий учет.