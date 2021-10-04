Депутат Госдумы из Башкирии заявила, что «аборты противоречат конституции»

Депутат Госдумы из Башкирии заявила, что «аборты противоречат конституции»
Депутат Госдумы из Башкирии заявила, что «аборты противоречат конституции»
Вчера, 19:16ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Помимо этого, Инга Юмашева отметила, что разрабатывается новый закон, который поможет изменить демографическую ситуацию в стране.

Депутат Госдумы VII созыва из Башкирии Инга Юмашева на пресс-конференции, посвященной проблеме абортов заявила, что они противоречат статье конституции, которая гласит, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики.

В частности, Юмашева аргументирует свою позицию тем, что, во-первых, «Аборт — трагедия в жизни женщины, следствием которой является убийство нерожденного ребенка — человека». Во-вторых, «Наука давно предоставила нам доказательства того, что ребенок в утробе матери — это уже жизнь, это живое существо, которое само развивается и способно реагировать на внешнее воздействие, на звуки».

Помимо этого, депутат заявила, что законопроект «О биоэтике» уже разработан, и нацелен на то, чтобы защищать жизнь с момента ее зачатия. К тому же, по мнению депутата, данный законопроект поможет изменить демографическое положение страны.

Юмашева также сообщила, что необходимо проводить дополнительные меры по профилактике абортов. Ведь, по мнению чиновницы, от решения делать аборт или не делать зависит и сохранение семьи. Также, она предлагает вывести из системы ОМС аборты, а по всем медикаментозным средствам, которые используется при данной процедуре, вести строгий учет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы