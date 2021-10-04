Аналитики Sberbank CIB ждут снижения цен на подсолнечное масло в 2022 году

Аналитики Sberbank CIB предоставили обзор, в котором говорится об ожидаемом снижении среднегодовой стоимости подсолнечного масла в России до 70,5 рубля за килограмм, или на девятнадцать процентов.

ПРАЙМ сообщает, что аналитический обзор составили специалисты Sberbank CIB Investment Research. В нем говорится, что в следующем году среднегодовая экспортная стоимость подсолнечного масла составит 1165 долларов за тонну. В прошлом году цена составляла 1310 долларов за тонну. Следовательно, данный показатель снизился на 11 процентов. Кроме этого, в обзоре говорится, что в 2022 году в результате введения переменной экспортной пошлины ожидается дополнительное снижение экспортного паритета подсолнечного масла. Ожидаемая среднегодовая стоимость масла составит 70,5 рубля за килограмм. В прошлом году цена на продукт составляла восемьдесят семь рублей за килограмм, то есть показатель снизится на девятнадцать процентов. Также в текущем году в РФ были увеличены площади посева подсолнечника до 9,6 миллиона гектаров - на данный момент этот показатель является рекордным. Увеличение произошло на фоне роста мировых цен на растительные масла. Рост посевных площадей составил тринадцать процентов. При этом может увеличиться на шесть процентов урожайность подсолнечника - почти до семнадцати центнеров с гектара. В результате ожидается рост валового сбора подсолнечника до 15,9 миллиона тонн, что на двадцать процентов превышает показатель прошлого года. Также в сезоне 2021 - 2022 года ожидается рост выпуска подсолнечного масла до 6,6 миллиона тонн. В сравнении с показателем предыдущего года рост производства составит 1,2 миллиона тонн, которые направят на увеличение экспорта, который в новом сезоне увеличится почти до четырех с половиной миллионов тонн. По мнению аналитиков, высокая доля подсолнечника в севообороте сдержит дальнейшее расширение площадей для посева культуры в основных районах ее выращивания. В результате произойдет снижение темпов роста валового сбора до 3,4 процента в период с 2022 по 2025 годы против семи с половиной процентов в 2015 - 2020 гг. Специалисты считают, что урожайность подсолнечника и посевные площади на протяжении последующих трех лет будут ежегодно увеличиваться на 1,7 процента. Это в два раза меньше, чем показатели, которые были зафиксированы в предыдущие пять лет. При этом производство подсолнечного масла к 2025 году увеличится до 8 миллионов тонн в год. Из этого объема восемьдесят процентов могут направить на экспорт, четырнадцать - на увеличение внутреннего потребления и шесть на наращивание переходящих запасов.

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