Александр Лукашенко дал комментарий относительно внесения изменений в Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью американскому телевизионному каналу CNN. В рамках разговора он подтвердил, что не планирует идти на союз с Россией.

Глава Белоруссии обвинил CNN в цензуре - в версию, которая вышла на канале, вошло около 10 минут ответов президента, перемежающихся с комментариями за кадром. Позже канал опубликовал полную версию на своей странице с текстовой расшифровкой. Об этом сообщает infox.ru. В рамках интервью белорусский лидер дал комментарий об отношениях с Западом и миграционном кризисе. Отдельный блок вопросов посвятили анонсированным Лукашенко корректировкам в Конституции. Он подтвердил, что проект изменений составляется. По словам Лукашенко, проект может быть закончен к концу этого года. Он оговорился, что после референдума необходима организация еще одних выборов. О своем участии он информации не дал.

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