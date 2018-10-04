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Журналисты и НКО: В Уфе обучали, как рассказать о добрых делах
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Журналисты и НКО: В Уфе обучали, как рассказать о добрых делах

Сегодня, 22:27ОбществоФото: vk.com/mediaschoolnko
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