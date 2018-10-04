Журналисты и НКО: В Уфе обучали, как рассказать о добрых делах

Добро должно быть с информационными кулаками. Сегодня, когда информации много, надо уметь заявить о себе любому, кто хочет быть замечен, в том числе и людям, которые хотят творить добрые дела. В Уфе этому можно было научиться сегодня на практикуме Медиашколы НКО.

Секретами успешной работы в СМИ и соцсетях поделились эксперты, профессор департамента медиа Высшей школы экономики Олег Дмитриев и руководитель департамента SMM «Комсомольской правды» Илья Лочканов.

Вначале организатор проекта Юлия Загитова (бывший тележурналист из Уфы, теперь секретарь Союза журналистов России) объяснила, для чего задумывалась эта Медиашкола НКО:

- В России очень много позитивных проектов. Однако общественникам сложно их продвигать. Они просто не знают, как это сделать эффективно. Медиашкола частично решит эту проблему, поскольку мы предоставим площадку для продуктивного общения НКО и СМИ. Общественникам важно заявить о себе. Журналисты им в этом помогут.

Фото: vk.com/mediaschoolnko

Олег Дмитриев, журналист с огромным стажем работы, советник МИА «Россия сегодня», напомнил вначале, что надо знать всем, кто пишет тексты, о современном читателе:

- читатель - занятой человек, у него нет времени читать текст целиком,

- читатель не лоялен вам,

- он вообще не читает, а сканирует текст.

Сегодня читают текст по диагонали, имея на это от 30 секунд до 2,5 минут. Это 60-90 слов минимум и 300-450 слов – максимум. За очень короткое время надо рассказать историю и так, чтобы человек не отвлекся, не перестал читать текст.

Эксперт рассказал, что для этого надо сделать. Пересказать все его советы не получится, передам лишь некоторые:

1. Определить угол подачи материала (определить, на какой вопрос вы ответите в истории)

2. Определить важные цифры, факты, детали

3. Найти героев

4. Продумать, как показать историю через фотографию, видео и инфографику.

А главное – пишите так, как говорите, посоветовал эксперт.

Фото: vk.com/mediaschoolnko

Главный SММ-щик «Комсомолки» Илья Лочканов поделился опытом работы в соцсетях, в которых сейчас общаются большинство россиян. Для представителей НКО, которым надо доносить свои идеи до людей, соцсети могут стать идеальным инструментом для общения и распространения информации о себе.

- Сейчас эпоха эмоционального контента, - сказал он. То есть многое зависит от того, сможет ли ваш пост в соцсетях вызвать какие-то эмоции.

Пост в соцсетях в отличие от статьи в газете не надо начинать с заголовка, посоветовал эксперт. Лучше сразу начать с того, что вы хотите сказать.

Участники практикума, выслушав все советы, приняли участие в деловой игре. Они разбились на небольшие команды, чтобы за час совместной работы написать пост для соцсети, рассказывающий о том или ином проекте. Эксперты выслушали каждую команду и дали полезные рекомендации.