Вдову жертвы «красногорского стрелка» пытаются лишить законного наследства

На протяжении трех лет со дня трагедии вдова вынуждена отстаивать в суде свой законный статус. Препятствует урегулированию наследственного вопроса бывшая жена Тристана — Рузана.

Близкая подруга Георгазде рассказала корреспондентам «Новых известий» о том, что сейчас происходит в жизни вдовы Тристана Закаидзе Евгении (в девичестве Львовой).

Так, после тяжелых похорон любимого супруга, Евгении предстояло вступить в права наследования. Но оказалось, что прожив с Тристаном около пятнадцати лет, Евгения вдруг стала «незаконной» супругой и прав на наследование имущества погибшего не имеет.

Известно, что до брака с Евгенией Закаидзе был женат 2 раза – с первой женой он развелся после рождения дочери Ольги в 1989 году, со второй – после 1998 года. С Евгенией он познакомился в 2001 году, а в 2007 пара поженилась. В семье Закаидзе все складывалось благополучно: хорошие отношения супруги поддерживали и с Ольгой – дочкой Тристана от второго брака, и экс-супруга такому общению не препятствовала. Смерть Закаидзе все радикально изменила. Ольга заявила о том, что намерена решить вопрос с наследством. Евгения, не сопротивляясь, предложила урегулировать вопрос мирно. Евгения инициировала наследственное дело, в ходе которого открылись неожиданные обстоятельства: ее брак с Тристаном является незаконным, в то время как Рузана, бывшая жена Тристана, все еще обладает законным статусом супруги погибшего. Между тем также выяснилось, что Рузана дважды меняла паспорта (в 2001 году и 2010), причем в обоих случаях она собственноручно ставила статус сначала “разведена”, а затем «не замужем». Этот интересный факт был подтвержден в УФМС Красносельский города Москва.

Далее еще интереснее: в ЗАГСе города Владикавказ Рузана числится законной супругой Тристана, и помимо этой записи больше штампов нет, хотя второй брак был зарегистрирован в том же ЗАГСе. Вместе с тем, свидетельство о регистрации брака с Тристаном Закаидзе, за подписью руководителя ЗАГСа Мамсуровой И.А., выдано посмертно, и копий этого документа нет.

Замоскворецкий суд не принял во внимание все представленные факты, свидетельствующие о явной фальсификации документов, и признал брал Евгении и Тристана Закаидзе недействительным. Исковое заявление Рузаны, основанное на сомнительном (проставлен задним числом) штампе в паспорте, было удовлетворено. Такое решение грубо нарушает действующее Положение о паспорте гражданина РФ, в соответствии с которым штамп о регистрации брака вносится органом ЗАГС исключительно в день регистрации брака. Также суд проигнорировал тот факт, что брак Тристана и Евгении был заключен в Кутузовском ЗАГСе Москвы, куда и были представлены действительные документы о расторжении предыдущих браков.

Верховный суд РФ не стал вдаваться в подробности дела и отказал женщине в кассационной жалобе.