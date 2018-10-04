В Башкирии выросло число высокобалльников по русскому языку
Регион назван одним из самых стабильных по языковой ситуации в России.
Сегодня, 4 октября, на пресс-конференции по вопросам образования, представители минобразования РБ и журналисты обсудили строительство новых школ и детских садов, сезон ЕГЭ 2018-2019 и проблемы изучения языка.
В то время как республика решает «внутренний» языковой вопрос, специалисты федерального уровня (в сравнении с другими регионами) дают Башкирии лестную языковую характеристику.
- Наиболее стабильна языковая ситуация в Башкортостане и Татарстане и это, кончено, приятно, - отмечает декан филологического факультета, Альмира Ямалетдинова. - Кроме того, средний балл ЕГЭ по русскому языку из года в год растет. И, самое главное, что растет количество высокобалльников - выпускников, получающих от 80 до 95 баллов. Это говорит о том, что в нашей республике уделяется пристальное внимание подготовке к экзамену по русскому языку.