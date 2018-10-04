В Башкирии выросло число высокобалльников по русскому языку

- Наиболее стабильна языковая ситуация в Башкортостане и Татарстане и это, кончено, приятно, - отмечает декан филологического факультета, Альмира Ямалетдинова. - Кроме того, средний балл ЕГЭ по русскому языку из года в год растет. И, самое главное, что растет количество высокобалльников - выпускников, получающих от 80 до 95 баллов. Это говорит о том, что в нашей республике уделяется пристальное внимание подготовке к экзамену по русскому языку.