В Башкирии резко увеличилось количество больных ОРВИ

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На территории Башкирии зафиксирован сезонный рост заболеваний ОРВИ, сообщают в пресс-службе роспотребнадзора республики. Грипп на данный момент не регистрируется.
Сейчас ведется активная кампания против гриппа. На 28 сентября против гриппа привиты 15,6 процентов населения (636334 человека), из которых 490 тысяч взрослые и 146,3 тысячи – дети.
По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ с 1 по 15 октября работает «горячая линия» - свои вопросы вы можете задать с 10:00 до 16:00 по телефону 8-800-700-90-30.
Сейчас уровень заболеваемости гриппом остается ниже эпидемического порога.
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