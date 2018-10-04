В Башкирии на ремонт школ ежегодно будут выделять 1 млрд рублей

В минобразования отмечают, что к 2019 году в большинстве школ республики появится высокоскоростной интернет. На первое время проведения работ по его установке из республиканского бюджета выделяют 100 млн рублей.

При этом в Башкирии есть десятки школ, ремонтные работы в которых не проводились с 60-ых годов. Речи не идет ни о каких высокоскоростных технологиях, а о базовых потребностях школьников - обучаться в комфортной, чистой обстановке.

Критическая ситуация, к примеру, наблюдается в селе Тастуба Дуванского района республики, о которой мы писали в этом году: единственная школа буквально превратилась в развалины. Дети даже зимой вынуждены посещать сельский туалет на улице, а от стен осталось одно название - перекрытия давно сгнили и от холода учеников не спасают ни свитера, ни куртки.