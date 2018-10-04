В Башкирии каждое второе мошенничество совершается в интернете

В канун 100-летнего юбилея со дня создания службы, который отмечается завтра, 5 октября, сотрудники Уголовного розыска республиканского МВД отчитались о проделанной работе.

С начала года, то есть, за 9 месяцев, розыскники раскрыли более 6 тысяч преступлений. В том числе, это тяжкие преступления против личности и половой неприкосновенности. Например, раскрыто 170 убийств, более 400 причинений тяжкого вреда здоровью, 46 изнасилований. Еще из раскрытого за 9 месяцев: 500 грабежей и 126 разбоев.

Оказывается, мошенничество – достаточно популярное, если можно так выразиться, преступление. Кому популярное, а кому, сотрудникам угрозыска, по их собственному признанию, достаточно проблемное направление работы. С начала года их раскрыто 700. Ну, очевидно, что с нераскрытыми и теми, что в производстве их еще больше.

Из интересной статистики: половина мошенничеств, 50%, совершается с помощью интернета, что, в общем-то неудивительно, 21 век давно на дворе. Каждое третье, 30%, с помощью мобильной связи. 7% – кредитные мошенничества, 4% – так называемые социальные мошенничества, когда жертвами становятся, главным образом, престарелые люди, попадающиеся на уловки преступников благодаря собственной доверчивости.

На пресс-конференции, прошедшей сегодня, руководители республиканского угрозыска наградили жителя Дюртюлей, который в начале сентября помог оперативникам задержать 24-летнего нелегального мигранта, занимающегося распространением синтетических наркотиков. Это было нелегкое задержание: преступник оказал сопротивление и ножом ранил полицейского. Благодаря двум гражданским, его поймали.