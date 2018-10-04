The Time назвал Трампа и Ким Чен Ына кандидатами на получения «Нобелевки»

Нобелевскими лауреатами могут стать главы КНДР и Южной Кореи за усилия, направленные на денуклеаризацию Корейского полуострова. Что касается Дональда Трампа, то он может получить премию за первый в истории саммит на высшем уровне между КНДР и США. Об этом пишет газета «Известия».