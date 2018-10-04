The Time назвал Трампа и Ким Чен Ына кандидатами на получения «Нобелевки»
Сегодня, 19:27Общество
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Нобелевскую премию мира могут получить президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Этих политиков журнал The Time считает наиболее вероятными кандидатами.
Нобелевскими лауреатами могут стать главы КНДР и Южной Кореи за усилия, направленные на денуклеаризацию Корейского полуострова. Что касается Дональда Трампа, то он может получить премию за первый в истории саммит на высшем уровне между КНДР и США. Об этом пишет газета «Известия».
В понедельник, 1 октября началась нобелевская неделя. Уже известны нобелевские лауреаты в области физиологии, медицины, физики и химии.
Все лауреаты будут награждены 10 декабря в Стокгольме. Награды будет вручать король Швеции Карл XVI Густав.
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