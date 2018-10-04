РЖД: полки в плацкарте планируют заменить на «зоны персонального комфорта»
Сегодня, 16:57Общество
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По словам руководителя РЖД Олега Белозерова, до 2020 года полки в плацкартных вагонах заменят на «зоны персонального комфорта».
В Российской Федерации планируют ввести в эксплуатацию новую разновидность пассажирских вагонов повышенной комфортности. Старые плацкарты уйдут в прошлое. Об этом пишет RNS.
В пассажирских вагонах без купе создадут «зоны персонального комфорта». Пассажирские места в таких составах могут стать «капсульного типа». Занимающие их люди получат личное пространство.
Уже имеются идеи по «пространству-трансформеру». В этом случае пассажир сможет самостоятельно формировать свое место на время поездки, сообщил Белозеров.
Глава РЖД добавил, что в модернизированных вагонах установят розетки, а также Wi-Fi.
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