РЖД: полки в плацкарте планируют заменить на «зоны персонального комфорта»

В Российской Федерации планируют ввести в эксплуатацию новую разновидность пассажирских вагонов повышенной комфортности. Старые плацкарты уйдут в прошлое. Об этом пишет RNS.

В пассажирских вагонах без купе создадут «зоны персонального комфорта». Пассажирские места в таких составах могут стать «капсульного типа». Занимающие их люди получат личное пространство.

Уже имеются идеи по «пространству-трансформеру». В этом случае пассажир сможет самостоятельно формировать свое место на время поездки, сообщил Белозеров.