Пьяные водители пополнили бюджет Башкирии на 335 млн рублей

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С начала 2018 года.
Согласно сведениям Службы судебных приставов республики, в число тех, кто уплатил штраф за нетрезвое вождение входят также автовладельцы, которые передали свой транспорт лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, наказание за первичное нарушение во всех трех случаях, включая отказ от медосвидетельствования, штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
В последнее время суды к данным правонарушениям применяют штрафы до 200 тысяч рублей. Совершение ДТП в нетрезвом состоянии с жертвами наказывается серьезным сроком лишения свободы.
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