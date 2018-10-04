Пьяные водители пополнили бюджет Башкирии на 335 млн рублей

Согласно сведениям Службы судебных приставов республики, в число тех, кто уплатил штраф за нетрезвое вождение входят также автовладельцы, которые передали свой транспорт лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, наказание за первичное нарушение во всех трех случаях, включая отказ от медосвидетельствования, штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.