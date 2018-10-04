Правозащитники: в России закрывают уголовные дела за репосты в соцсетях

Правозащитники сообщают о снятии обвинений со своих клиентов с формулировкой за «малозначительность». Об этом пишет RNS.

В качестве примера можно привести копию постановления уголовного дела по 282-й статье УК РФ в отношении жителя Красноярского края. В документе сказано, что уголовное преследования россияна прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Само же «правонарушение» было признано «малозначительным».

В постановлении следователь написал, что у подозреваемого на страничке было всего 166 друзей. Под постом, который признали «экстремистским», не было ни одного лайка. Это значит, что публикация не вызвала у пользователей какой-либо реакции. Пост не оказал влияние на поведение аудитории подозреваемого.

В документе полицейский отметил, что у хозяина странички в альбомах было сохранено еще 4 000 картинок. Ни одну их них не признали «экстремистской», то есть возбуждающей ненависть или вражду. Сам подозреваемый в экстремистских организациях не числится. Пользователь уже удалил свой аккаунт. Общественно-опасных последствий от публикаций не наступило, говорится в постановлении.