МВД Башкирии намерено отсудить у властей исторические здания

Главное полицейское ведомство Башкирии повторно подало в Арбитражный суд РБ иск к ГУП «Управление административными зданиями РБ», суть которого сводится к передаче в ведение МВД трех зданий, в которых ныне располагаются его структуры. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

У данного судебного разбирательства есть своя предыстория. Здания являются памятниками истории и культуры. В одном из них в XIX веке была гостиница семьи жандарма Алексея Краевского, в другом располагалась винокурня купца Алексея Блохина. Они находятся на улице Пушкина. При Муртазе Рахимова их занимала охрана экс-президаента Башкирии Муртазы Рахимова, которое было расформировано после его отставки. Тогда помещения заняло управление охраны общественного порядка МВД по РБ, но, как выясняется, законных оснований для этого не было. Ранее заключенный между ГУП «Управление административными зданиями РБ» и МВД по РБ договор безвозмездного пользования этими помещениями истек несколько лет назад.

Теперь же МВД надеется через арбитражный суд добиться передачи ему в безвозмездное пользование вышеупомянутых памятников градостроительства и архитектуры в центре Уфы. При этом оба памятника находятся в собственности республики и в хозяйственном ведении ГУП «Управление административными зданиями Республики Башкортостан».

В январе МВД обращалось в правительство республики с просьбой передать здания ему в безвозмездное пользование, но в марте получило отказ. В министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии полицейскому ведомству отказали в выполнении просьбы, поскольку для этого нет оснований: здания находятся под охраной государства, а кроме того, в начале года правительство республики уже потратило 76 млн руб. на покупку для нужд Росгвардии части центрального офиса обанкротившегося Центркомбанка на улице Крупской, 7.

Обсуждали ли стороны другие условия сделки, неизвестно: в МВД пока от комментариев отказались. В ГУП «Управление административными зданиями» их получить не удалось.

Примечательно, что Арбитражный суд Башкирии в августе уже отказал МВД в иске, отметив, что согласно ФЗ «Об объектах культурного наследия…» министерство не входит в перечень юридических лиц, имеющих право на получение объектов культурного наследия в безвозмездное пользование.

В минувший вторник МВД направило апелляционную жалобу на данное судебное решение. Дата ее рассмотрения пока не определена.

Эксперты-юристы, опрошенные журналистами, сошлись во мнении, что добиться положительного результата через суд МВД, скорее всего, не удастся.