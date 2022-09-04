В Башкирии полицейский применил оружие против ранее судимого за изнасилование

Опять же после предупреждений о том, что в отношении него может применена сила, в том числе использовано огнестрельное оружие, сотрудник полиции несколько раз выстрелил из табельного травматического оружия. После чего 23-летний житель Ростовской области решился скрыться в одной из комнат дома. Сотрудник органов вновь выстрелил их оружия, тем не менее мужчина продолжил держать нож в руке. Задержать преступника удалось только после еще одного выстрела.