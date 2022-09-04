В Башкирии полицейский применил оружие против ранее судимого за изнасилование

В Башкирии полицейский применил оружие против ранее судимого за изнасилование
В Башкирии полицейский применил оружие против ранее судимого за изнасилование
Вчера, 15:45ОбществоЭлина СайфрановаФото: МВД по РБ
Инцидент произошел в Зианчуринском районе Бшакирии. В отношении ранее судимого составлены административные материалы, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В минувший понедельник, 29 августа, в селе Исянгулово Зианчуринского района Башкирии сотрудники полиции применили табельное оружие при задержании 23-летнего ранее судимого за кражу и изнасилование жителя Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, изначально на дороге мужчина привлек внимание экипажа ДПС, в связи с тем, что управлял транспортным средством ВАЗ-21070 без госномера. На требования остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться.

Погоня продолжалась до деревни Башкирская Ургинка, где злоумышленник заехал во двор одного домов, схватил садовый инструмент и напал на инспекторов ДПС. После многократных предупреждений сотрудник выстрелил в воздух.

Далее, мужчина скрылся во дворе и запер ворота. Тем временем на место прибыла полиция, которой мужчина все же открыл калитку, однако возле входа в дом мужчина с ножом в руках угрожал нанести увечья себе и правоохранителям. Подчеркивается, что рядом с 23-летним ранее судимым злоумышленником находились его жена и малолетний ребенок.

Опять же после предупреждений о том, что в отношении него может применена сила, в том числе использовано огнестрельное оружие, сотрудник полиции несколько раз выстрелил из табельного травматического оружия. После чего 23-летний житель Ростовской области решился скрыться в одной из комнат дома. Сотрудник органов вновь выстрелил их оружия, тем не менее мужчина продолжил держать нож в руке. Задержать преступника удалось только после еще одного выстрела.

Так, мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь, а после в отдел полиции. В отношении 23-летнего гражданина составлено три административных материала по следующим статьям: управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средствами, а также неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

По последней статье мужчина судом был арестован на 5 суток. Между тем, инспектору ДПС была оказана медпомощь, а по факту применения насилия в отношении сотрудников органов следственный комитет по Башкирии даст юридическую оценку. В МВД Башкирии также начата служебная проверка.

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