Северокавказский муфтият предложил расширить перечень неоцениваемой литературы

По словам самих муфтиев, суд запретил только один из переводов книги. Оригинал же "Сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" на арабском языке и другие переводы, в том числе на русский и татарский языки, разрешены и без ограничений используются в религиозных учебных заведениях. Другими словами, хадисы "Сахих аль-Бухари" не запрещены.