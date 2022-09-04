Сергей Нарышкин дал старт «Диктанту Победы» в филиале РАНХиГС во Владимире

3 сентября по всей России, а также в 42 странах мира состоялась международная акция “Диктант Победы”. Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ, дал старт мероприятию во Владимирском филиале РАНХиГС.

Акция прошла с участием Владимира Мау, ректора Президентской академии. Как подчеркнул Сергей Нарышкин, в день завершения Второй мировой войны на сотнях площадках в России и за границей уже в четвертый раз проводится историко-патриотическая акция “Диктант Победы”. Ее задачи – напоминание о подвиге народа СССР, укрепление ценностей мира и справедливости, а также воспитание бережного отношения к наследию Великой Победы, объединяющему всех людей, пишет newsnn.ru. Нарышкин добавил, Российская Федерация стоит на стороне правды, не пасует перед агрессором, делает все возможное для недопущения глобального нацистского реванша. “Мы восхищаемся доблестным поколением победителей, нашими отцами, дедами и прадедами и гордимся тем, что мы их наследники”, – подытожил председатель Российского исторического общества. Учащиеся и работники филиала присоединились к акции уже во второй раз. Как заявил в ходе своего выступления Владимир Мау, РАНХиГС является крупнейшей управленческой школой в РФ, где каждый год получают образование и проходят профессиональную переподготовку свыше 200 тысяч студентов и слушателей, сотрудников органов публичной власти. Он подчеркнул, что для успешной деятельности на благо своего государства необходимо хорошо знать и понимать его историю. “Диктант Победы”, который проходит в десятках российских городов, позволяет не только оживить память событий Великой Отечественной войны, но и ощутить наше единство здесь и сейчас”, – сказал ректор РАНХиГС. Мероприятие прошло с участием почетных гостей: врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева, сопредседателя Ассоциации юристов России, председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова и других. Международное мероприятие “Диктант Победы” посвящено событиям Второй мировой войны. Цель акции – пробуждение интереса у учащихся школ, молодежи, россиян и иностранцев к событиям исторического прошлого России. Это возможность проверить свои знания в области истории и узнать новое о подвигах предков.

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