ППК "РЭО" организовала субботник в рамках форума "Экосистема"

ППК "РЭО" организовала субботник в рамках форума "Экосистема"
ППК "РЭО" организовала субботник в рамках форума "Экосистема"
Вчера, 13:05ОбществоФото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) участвовал в организации одного из знаковых мероприятий — форума «Экосистема», который проходил в два этапа: в Вологодской области и на Камчатке.

В период с 29 августа по 5 сентября РЭО провел для участников множество мероприятий и образовательный трек «Экономика замкнутого цикла и экология территорий», сообщает kp.ru.

По инициативе руководства компании состоялись экскурсия на полигон, субботник и экологические уроки в школах второго по размеру и значению города Камчатки Елизово. Также в ходе форума при поддержке РЭО устроили раздельный сбор отходов.

Хитом программы форума стал шатер РЭО, где действовала уже ставшая визитной карточкой РЭО мастерская переработки. На этой площадке состоялись мастер-классы по выплавке значков из пластиковых крышечек, изготовлению стаканов, подставок для телефона, созданию мини-панно из стекла, корзинок из пластиковых пакетов, пошиву сумок из баннерной ткани и старых джинсов.

Кроме того, оператор организовал матч по экобаскетболу. Каждый попавший в кольцо мяч засчитывался как высаженное дерево.

Еще одно важное мероприятие форума — анонс давно ожидаемой всероссийской акции РЭО по сбору макулатуры «Миллион Родине».

В рамках акции волонтеры РЭО уже организовали сбор макулатуры в 12 школах Камчатки. Также они провели экологические уроки в школах Петропавловска-Камчатского и Елизово, где освещали тему эффективной переработки бумажных отходов.

По традиции, под руководством РЭО и «Делай!» участники форума «Экосистема» и местные жители — всего около 150 человек — устроили субботник на берегах камчатской реки Половинки. Активисты сумели собрать 100 мешков мусора, а это почти тонна — 950 кг.

Денис Буцаев рассказал, что на форуме РЭО удалось провести большую просветительскую кампанию. Помимо активностей в шатре, компания запустила один из трех образовательных треков «Экономика замкнутого цикла и экология территорий». В рамках этого трека состоялись 17 образовательных сессий для эковолонтеров и экскурсия на ОАО «ЕМКХ» — современный объект размещения твердых отходов города Елизово и поселков Елизовского района. Каждый год на КПО предприятия отправляют до 40 тысяч тонн отходов. В ходе экскурсии ребята имели возможность лично убедиться, что эти отходы уже не занимают место на полигоне, а тщательно сортируются. Отобранные полезные фракции направляют на переработку.

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