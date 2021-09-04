В Башкирии жители деревни, эвакуированные из-за природных пожаров, вернулись домой

Отмечается, что движение на трассе Ира-Магнитогорск, которое из-за сильного задымления было закрыто, также восстановлено. Однако тушение пожара продолжается. В МЧС сообщили, что задействованы 50 единиц техники и 472 человека, также помогает и благоприятная погода: отсутствие сильного ветра и дожди.