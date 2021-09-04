В Башкирии жители деревни, эвакуированные из-за природных пожаров, вернулись домой

В Башкирии жители деревни, эвакуированные из-за природных пожаров, вернулись домой
В Башкирии жители деревни, эвакуированные из-за природных пожаров, вернулись домой
Вчера, 13:12ОбществоЭлина СайфрановаФото: МЧС по РБ
Сам пожар удалось локализовать.

В МЧС Башкирии сообщили, что крупный лесной пожар в Баймакском районе, из-за которого и пришлось эвакуировать жителей деревни Галеево, удалось локализовать на площади 1000 га. Так, местные жители вернулись в свои дома.

Отмечается, что движение на трассе Ира-Магнитогорск, которое из-за сильного задымления было закрыто, также восстановлено. Однако тушение пожара продолжается. В МЧС сообщили, что задействованы 50 единиц техники и 472 человека, также помогает и благоприятная погода: отсутствие сильного ветра и дожди.

Напомним, что горение сухой травы в Баймакском районе началось 2 сентября, а к пятнице 3 сентября площадь очага природного пожара увеличилась до 750 га, из которых 1,5 га было активное горение.

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