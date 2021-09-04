В Башкирии прокуратура купит еще одну квартиру за более чем шесть миллионов рублей

Исходя из заявки на сайте Госзакупок стало известно о планах Прокуратуры Башкирии на покупку еще одной квартиры, но уже в Уфе. Так, начальная стоимость составляет 6,4 миллиона рублей. Указаны и параметры для будущих апартаментов. Площадь квартиры должна быть не меньше 107 квадратных метров, также она должна находиться строго не на первом этаже. Отмечено и то, что санузел должен быть раздельным, а полы сделаны из ламината, линолеума или плитки.