В Башкирии прокуратура купит еще одну квартиру за более чем шесть миллионов рублей

В Башкирии прокуратура купит еще одну квартиру за более чем шесть миллионов рублей
В Башкирии прокуратура купит еще одну квартиру за более чем шесть миллионов рублей
Вчера, 11:07ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Для ведомства эта будет четвертая квартира за последний месяц.

Исходя из заявки на сайте Госзакупок стало известно о планах Прокуратуры Башкирии на покупку еще одной квартиры, но уже в Уфе. Так, начальная стоимость составляет 6,4 миллиона рублей. Указаны и параметры для будущих апартаментов. Площадь квартиры должна быть не меньше 107 квадратных метров, также она должна находиться строго не на первом этаже. Отмечено и то, что санузел должен быть раздельным, а полы сделаны из ламината, линолеума или плитки.

Напомним, что для ведомства эта уже четвертая квартира за последний месяц. Ранее прокуратура уже размещала тендеры на приобретение квартир в Нуримановском, Белокатайском и Татышлинском районах, на общую сумму 10,1 миллиона рублей.

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