В Башкирии появится комплекс по переработке сельхозпродукции за 510 миллионов рублей

В Башкирии построят современный комплекс по переработке сельхозпродукции за 510 миллионов рублей. Об этом гендиректор «Агропробизнеса» сообщил на «Инвестчасе» в правительстве региона. Так, комплекс появится в Чишминском районе Башкирии.
Сообщается, что в комплексе будет осуществляться очистка и сушка пшеницы, а в дальнейшем планируется запуск цеха отжима и розлива подсолнечного масла, а также производство комбикорма. На «Инвестчасе» было отмечено, что на предприятии создадут 25 новых рабочих мест, также всех сотрудников обеспечат местом проживания.
Так, проект в Башкирии будет считаться приоритетным, а сам «Агропромбизнес» получит ряд налоговых льгот.