В Башкирии появится комплекс по переработке сельхозпродукции за 510 миллионов рублей

Сообщается, что в комплексе будет осуществляться очистка и сушка пшеницы, а в дальнейшем планируется запуск цеха отжима и розлива подсолнечного масла, а также производство комбикорма. На «Инвестчасе» было отмечено, что на предприятии создадут 25 новых рабочих мест, также всех сотрудников обеспечат местом проживания.