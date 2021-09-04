В Башкирии появится комплекс по переработке сельхозпродукции за 510 миллионов рублей

В Башкирии появится комплекс по переработке сельхозпродукции за 510 миллионов рублей
В Башкирии появится комплекс по переработке сельхозпродукции за 510 миллионов рублей
Вчера, 10:12ОбществоЭлина СайфрановаФото: glavarb.ru
Проект комплекса за 510 миллионов рублей представили на «Инвестчасе».

В Башкирии построят современный комплекс по переработке сельхозпродукции за 510 миллионов рублей. Об этом гендиректор «Агропробизнеса» сообщил на «Инвестчасе» в правительстве региона. Так, комплекс появится в Чишминском районе Башкирии.

Сообщается, что в комплексе будет осуществляться очистка и сушка пшеницы, а в дальнейшем планируется запуск цеха отжима и розлива подсолнечного масла, а также производство комбикорма. На «Инвестчасе» было отмечено, что на предприятии создадут 25 новых рабочих мест, также всех сотрудников обеспечат местом проживания.

Так, проект в Башкирии будет считаться приоритетным, а сам «Агропромбизнес» получит ряд налоговых льгот.

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