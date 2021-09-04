Организаторы объявили программу НРФ Регионы в Екатеринбурге

Издание tagilcity.ru сообщает, что в рамках проведения мероприятия перед экспертами рекламной индустрии выступят свыше шестидесяти спикеров, а также пройдет обсуждение современных трендов и развитие рынка.
Программа форума предполагает проведение деловых сессий, дискуссий и авторских выступлений представителей рекламной отрасли. В качестве официального медиапартнера мероприятия выступает холдинг 1MI.
В первый день форума седьмого сентября организаторы запланировали проведение деловой программы. Специалисты обсудят изменения, которые произошли на рекламном рынке после пандемии коронавирусной инфекции, а также смогут поговорить об эффективности и актуальности используемых маркетинговых решений.
Спикеры представят участникам Национального рекламного форума Регионы статистику по медиапотреблению, аналитику по качеству аудитории, а также объемы рынка рекламы, в том числе в региональном разрезе. Необходимо отметить, что некоторые из этих исследований до НРФ не представлялись в столице Свердловской области.
Для малого и среднего бизнеса будет интересна экспертная сессия, в рамках которой обсудят, как сделать эффективными рекламные кампании даже с минимальным бюджетом. После этого между участниками мероприятия состоится обсуждение планов по развитию рекламной индустрии.
Второй день НРФ, по словам организаторов, будет посвящен креативу. Сразу на трех площадках будут организованы воркшопы, лекции и паблик-токи с участием топ-менеджеров рекламных агентств, которые занимают лидирующие позиции в креативном рейтинге АКАР.
Эксперты обсудят тренд на «правильность» креатива и его дальнейшем развитии, а также поговорят об AR-технологии, арт-коллаборации, спецпроектах и социальных экспериментов, которые используются для продвижения.
Полную программу мероприятия можно посмотреть на официальном сайте форума.
По мнению организаторов Национального рекламного форума Регионы, большое количество профильных тем, более 60 спикеров и разнообразие форматов внутри мероприятия станут полезными для российских представителей рекламной индустрии.
«Каждый, кто посетит НРФ Регионы, сможет понять, что именно происходит сейчас и в его узком профессиональном сегменте, и в целом в рекламной индустрии», — отметили они.