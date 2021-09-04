Организаторы объявили программу НРФ Регионы в Екатеринбурге

Спикеры представят участникам Национального рекламного форума Регионы статистику по медиапотреблению, аналитику по качеству аудитории, а также объемы рынка рекламы, в том числе в региональном разрезе. Необходимо отметить, что некоторые из этих исследований до НРФ не представлялись в столице Свердловской области.