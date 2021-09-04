Глава РЖД Белозёров поучаствовал в уборке берега Байкала в Иркутской области

Гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов приняли участие в экологической акции в Иркутской области. Они помогли добровольцам очистить побережье озера Байкал от мусора.

На акцию «Чистые берега Байкала» в поселок Танхой и на Кругобайкальскую железную дорогу прибыли свыше 200 активистов, сообщает irkutskmedia.ru. По словам Олега Белозёрова, расположение железнодорожных объектов возле озера Байкал налагает на РЖД особуют отвтественность, поэтому компания активно содействует сохранению экобаланса байкальской природной территории. Белозёров также отметил, что своим участием в акции он хотел подать хороший пример молодому поколению. В рамках акции была также открыта новая экскурсионная экологическая тропа «Танхойская верста», проект которой спонсировали РЖД. Природный маршрут протяженностью 1,2 километра проходит вдоль побережья Байкала и соединяет ж/д станцию Танхой с визит-центром «Байкал заповедный». Для создания тропы проложен деревянный настил и возведено три моста. На «Танхойской версте» можно найти интерактивные информационные стенды с фактами об истории и природе этого района.

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