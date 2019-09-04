Жители Уфы боятся лишиться горнолыжного центра

Сегодня, 4 сентября, уфимские соцсети буквально бурлят от того, что столица Башкирии якобы может лишиться горнолыжных комплексов, которые расположены в черте города. Их в Уфе два – «Ак Йорт» и «Олимпик Парк». Соответственно, спортивные дети Уфы и всей Башкирии могут, в случае если случится то, чего многие опасаются, лишиться муниципальной, а значит, бесплатной (условно бесплатной – горные лыжи – не самый дешевый вид спорта) детской спортивной школы.

А случилось вот что. По данным Валерия Матвеева, руководителя детской спортивной школы, расположенной на территории «Олимпик Парка» городские власти разрешили провести межевание территории от «Ак Йорта» до ипподрома «Акбузат», а это более 60 гектаров природы в черте города и лесных насаждений.

- Собственники «Олимпик Парка», которым разрешили межевать территорию, хотят тем самым легализовать, во-первых, незаконные постройки на этой территории. Во-вторых, план проекта позволит им построить центр развлечений на детской трассе, а внизу взрослой трассы провести асфальтированную автомобильную дорогу и построить ресторан. Это в буквальном смысле убьет горнолыжный центр и детский горнолыжный спорт в Уфе, – делится опасениями директор муниципальной детской спортивной школы олимпийского резерва Валерий Матвеев.

Кстати, как сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан», республиканская налоговая служба подала в суд заявление о признании несостоятельным ООО «Олимпик Парк» за неуплату налогов в размере 2,4 миллиона рублей.