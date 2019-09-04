Жалобы на школьное питание к врио главы Башкирии пришли за час после поста в соцсетях

Сегодня, 4 сентября, врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях обратился к школьникам, их родителям и педагогам с сообщением о новой системе школьного питания, которая заработала в 129 школах и в 228 детских садах Уфы.

Напомним, отныне ученые заведения Уфы обслуживает единый муниципальный оператор по питанию. По словам Радия Хабирова, это было сделано, чтобы добиться единого стандарта качества, одного стиля, а также понятного ценообразования и разнообразия в меню.

Попутно врио главы Башкирии пообещал модернизировать все пищеблоки в учебных заведениях, чтобы они больше не напоминали армейские казармы, как это было в прежние годы. Платить за еду дети смогут теперь при помощи специальной карты школьника по примеру Москвы.

В конце своего сообщения Радий Хабиров предложил сообщать о недостатках в системе школьного питания, и уже в течение часа такие сообщения начали поступать.

Женщина, подписавшаяся Эларией Фатхи, выразила возмущение тем, что права детей-льготников ущемляются. Если завтрак для остальных детей, например, подается как каша с сосиской, то льготников кормят уже без сосиски. Таким образом получается очевидное унижение малоимущих детей.

А Ильнур Вахитов сообщил, что в 161-м лицее дети и подавно остались голодными, потому что там новая система питания не организована.